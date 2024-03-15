بالصورة: حادث مروع في الرابيه.. وتفاصيل تكشف!

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نشرت "اليازا" عبر صفحتها الرسمية على "تويتر" تغريدة جاء فيها: منذ قليل من الرابية، احتراق دراجة نارية ووفاة السائق نتيجة اصطدام مروري مأساوي". وأرفقت التغريدة بصورة توثّق الاحادثة.

بدوره، أفاد الناشط في اليازا مروان قزي في تسجيل صوتي، بأن حركة السير متوقفة في الرابية، مشيرا الى أن معظم سائقي الدرجات النارية التي تمر في المحلة يرفضون التوقف ويقودون بطريقة مسرعة وغير آمنة، محذّرا من تصادم مباشر بين هؤلاء والسيارات الصاعدة على طريق بكفيا.

وتأسف الى حالة القتيل المأساوية والتي وبالرغم من المشهد القاسي لم تثن سائقي الدرجات عن التمهّل.