living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

السيد: ".. قول بصراحة إنّك حابِب عليها، أشرفلك… "

15
MARCH
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتب النائب اللواء جميل السيد عبر صفحته ما يلي :" في السابق، خلال فترة وجود سوريا في لبنان بغطاء دولي، كان معظم القادة والقوى السياسية يتبارزون في تمجيدها ثم إنقلبوا عليها عندما إستشعروا تغييراً دولياً ضدّها، فتبرّأوا منها ومسحوا فيها فسادهم بعد إنسحابها وإدّعوا أنهم سياديون وأنهم كانوا لصوصاً غصباً عنهم في زمن وجودها!!

ثم بعد خروج سوريا، إكتملت القوى السياسية الطائفية اسلامياً ومسيحياً منذ عام ٢٠٠٥ وتشاركت كلها في السلطة وتناوبت على الدولة وخارجها منذ ذلك الحين وأوصلت معها الدولة إلى الانهيار والإفلاس، واليوم، في ظل حرب غزّة والجنوب والتخبّط الدولي والإقليمي، تستشعر تلك القوى والزعامات تغييرات قادمة إلى لبنان وتريد بالتالي الحفاظ على رؤوسها ومصالحها، وهم باشروا في السرّ والعلن بإطلاق اشارات التبرّؤ من فسادهم وسياساتهم وتحالفاتهم، فعلى من سينقلبون وبمَنْ سيمسحون فسادهم هذه المرة؟!

بالخلاصة، ما فيك تقنع الناس بعد سنين من الزواج إنّك طلّقت مرتك لأنها عملتلك طبخة مالحة، قول بصراحة إنّك حابِب عليها، أشرفلك… "

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   