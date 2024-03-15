بوحبيب يستقبل ماغرو وروداكوف.. ويسلّم الرّد اللبناني الرسمي على المبادرة الفرنسية

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب، السفير الفرنسي هيرفي ماغرو وشكره على العاطفة والإهتمام الفرنسي الدائم بلبنان حيث لا تريد فرنسا الا الخير والإزدهار للبنان، وسلمه الرد اللبناني الرسمي على المبادرة الفرنسية المتعلقة بوضع تصور للاستقرار في جنوب لبنان، معرباً عن امتنان لبنان العميق للجهود الفرنسية. وقد اتى الرد اللبناني على أن المبادرة الفرنسية خطوة مهمة للوصول إلى سلام وأمن في جنوب لبنان. وجددت وزارة الخارجية تأكيد الموقف اللبناني الذي لا يرغب بالحرب، ويطالب بالتطبيق الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701.

كما استقبل سفير روسيا لدى لبنان الكسندر روداكوف برفقة النائب السابق أمل ابو زيد حيث دعى السفير الروسي الوزير بوحبيب لزيارة موسكو للإحتفال بالذكرة الثمانين للعلاقات اللبنانية – الروسية.

والتقى برئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان اللبناني النائب فادي علامة ترافقه مديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس، حيث ابلغها بأن لبنان يطالب كافة المسؤولين الاجانب الذين نلتقي بهم بان تمويل الاونروا مصلحة مشتركة لبنانيا، واقليميا، ودوليا”، وحذر الوزير من خطورة وقف تمويل الأونروا لأن ذلك يؤدي قطع الأمل عن الشعب الفلسطيني ويدفعهم للتطرف والعنف.