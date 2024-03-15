"محضري ضبط"... جولة لمراقبي وزارة الاقتصاد جنوباً

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قام مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية، اليوم الجمعة، بجولات تفتيشية بحضور رئيس المصلحة محمد بيطار وبمؤازرة من جهاز امن الدولة مكتب النبطية وفريق إعلامي على محال اللحوم والدواجن والخضار والفاكهة والمواد الغذائية في نطاق مدينة النبطية وكفرجوز والقصيبة وبريقع وعدشيت وشوكين.



وسطر محضري ضبط بحق صاحب ملحمة وصاحب منتجات وإكسسوار فروج لتخطيهم نسب الأرباح وعدم إعلان أسعار، وقد حذر بيطار جميع اصحاب المحال بضرورة الإلتزام بالقوانين تحت تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين وإحالتهم إلى القضاء.