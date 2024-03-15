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كيف سيكون طقس الـweekend؟

15
MARCH
2024
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية خصوصا في المناطق الشمالية، يستقر الطقس خلال النهار ويتحول مساء إلى غائم بسحب مرتفعة.

وجاء في النشرة الاتي :

-الحال العامة: طقس متقلب وماطر أحيانا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوي محدود الفعالية متمركز شمال تركيا حتى بعد ظهر يوم غد السبت حيث يتحول إلى مستقر، ويستمر حتى فجر يوم الإثنين حيث نتأثر تدريجيا بمنخفض جوي مترافق بكتل هوائية باردة يحمل معه أمطارا غزيرة وثلوجا ورياحا شديدة ويستمر حتى صباح الأربعاء حيث يستقر تدريجيا.

 ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آذار  في بيروت بين 13و 22 درجة، طرابلس بين 11 و 20 درجة وفي زحلة بين  6 و 17 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة:  غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار خفيفة الى معتدلة تشتد أحيانا بخاصة في المناطق الشمالية مع نشاط لبعض الخلايا الرعدية ورياح ناشطة تقارب أحيانا ال 50 كم/ س.
السبت:  غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية خصوصا في المناطق الشمالية، يستقر الطقس خلال النهار ويتحول مساء إلى غائم بسحب مرتفعة.
الأحد:  غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب مرتفعة وارتفاع ملموس في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، مترافقة برياح ناشطة محملة بطبقات خفيفة من الغبار، تتكاثف الغيوم خلال الليل في المناطق الداخلية وتكون الأجواء مهيأة لأمطار مترافقة ببرق ورعد.
الإثنين:  غائم جزئيا الى غائم احيانا مع رياح ناشطة بخاصة جنوب البلاد والتي تكون محملة بالغبار، تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي خلال النهار، يكون الطقس ماطرا خلال الفترة الصباحية في المناطق الداخلية مترافقا ببرق ورعد ورياح ناشطة، تتكاثف الغيوم في باقي المناطق خلال النهار وتصبح الأجواء مهيأة لامطار متفرقة تشتد مساء ، وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح شديدة بخاصة شمال البلاد حيث تقارب ال 70 كم/س.
-الحرارة على الساحل من 15 الى  20 درجة، فوق الجبال من 9 الى 15 درجة، في الداخل من 6 الى 17درجة. 
-الرياح السطحية:  جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 35 كم/س تنشط أحيانا فتقارب ال50 كم/س شمال البلاد.
-الانقشاع: متوسط إلى جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين  55 و 85%.
-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج اجمالا، حرارة سطح الماء: 19 درجة. 
-الضغط الجوي:  763 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:   5،49
-ساعة غروب الشمس:   17،54

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