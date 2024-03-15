مقترح هدنة جديد قدّمته "حماس".. اليكم تفاصيله

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قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مقترح هدنة جديد في قطاع غزة قدمته حركة "حماس" إلى الوسطاء ما يزال مستندا إلى "مطالب غير واقعية".

وذكر البيان أن إفادة حول الأمر ستُقدم إلى حكومة الحرب ومجلس الوزراء الموسع الجمعة.

وكانت "حماس" قد قالت في وقت سابق إنها قدمت للوسطاء تصورا شاملا عن اتفاق هدنة.

وأوضحت "حماس" أن تصورها لاتفاق الهدنة "يستند إلى وقف العدوان على شعبنا في غزة وتقديم الإغاثة والمساعدات له، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع.

وأضافت "حماس" في بيان أن التصور يشمل أيضا "رؤيتها فيما يتعلق بملف تبادل الأسرى"، لكنها لم تخض في تفاصيل.

وكشفت وكالة “رويترز”، أن المرحلة الأولى من مقترح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لوقف إطلاق النار تشمل الإفراج عن النساء والأطفال وكبار السن والمرضى من الإسرائيليين مقابل الإفراج عن عدد يتراوح بين 700 وألف فلسطيني.

وأضافت الوكالة أن مقترح حماس لوقف إطلاق النار -الذي اطلعت عليه- يشمل المجندات الإسرائيليات، مشيرة إلى أنه سيتم الاتفاق على الموعد النهائي لوقف إطلاق النار الدائم بعد انتهاء المرحلة الأولى.

وبحسب المقترح ذاته، سيتم الإفراج عن جميع المعتقلين من الجانبين في المرحلة الثانية.