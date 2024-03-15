ليل مشتعل في القطاعين الغربي والأوسط!

A + A -

افاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في صور أن الطيران الحربي المعادي اغار قرابة العاشرة من ليل امس على جبل اللبونة، اطراف بلدة الناقورة حيث تردد صدى انفجار الغارة المعادية الى مدينة صور ما ادى الى اشتعال النار في الجبل مكان الغارة، تزامن ذلك اطلاق صفارات الإنذار من المقر المركزي لقوات "اليونيفيل" في الناقورة.





كما قصفت مدفعية العدو قرى الناقورة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة واللبونة.





حتى صباح اليوم اطلق العدو الاسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق وحلق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور.