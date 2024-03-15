رئاسيا: الاتصالات والتحركات تدور بمجملها حول هذا الخيار

A + A -

الأنباء الكويتية: رئاسيا، الاتصالات والتحركات تدور بمجملها حول «الخيار» الذي لم ترس عليه الآراء بعد، بشأن الشخصية المؤهلة للجلوس على كرسي «الرئيس» وأبرز الأسماء قيد التداول قائد الجيش العماد جوزف عون، رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية والعميد جورج خوري وسواهم.

فيما التساؤلات كثيرة عما إذا كانت لـ «المجموعة الخماسية الإقليمية - الدولية» الكلمة الفصل، ام انها تترك الخيار مفتوحا امام اللبنانيين للتوافق فيما بينهم بالاستناد إلى ما توصلت إليه.

ويبرز في هذا المضمار، تحرك «تكتل الاعتدال الوطني» المؤيد من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان له، أخيرا، كلام «رئاسي» مع الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، و«الاعتدال»، ما زال ينتظر جواب «حزب الله» على مبادرته لانتخاب رئيس.