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عناوين الصحف ليوم الجمعة 15 آذار 2024

15
MARCH
2024
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الأخبار: أميركا - إسرائيل: الفجوة تتعمّق

عون: حذّرتُ حزب الله وخائف عليه
التواصل قائم... ولم نستشر في قرار الحرب

 

 

 

 

نداء الوطن: "الخارجية" الأميركية: "حزب الله" يقود لبنان إلى وضع خطر
"الخُماسية" تتحيّن الهدنة لإمرار الاستحقاق.. ودار الفتوى: مؤشرات إيجابية للانتخاب

 

 

 


النهار: تحرك "الخماسية" إلى اتساع نحو الخيار الثالث

 

 

 

 

اللواء: جبهة لبنان تستعد لتصعيد إقليمي لمنع اجتياح رفح
المفتي وبخاري يؤكدان الحوار اللبناني لدفع مساعي الخماسية.. وتجاوز قطوع مع «اليونيفل» في برج البراجنة

 

 

 

 

البناء: أنصار الله يقلبون الطاولة: استهداف السفن المؤيّدة للكيان من المحيط الهنديّ/ سجال التجنيد يربك التحالفات الحكوميّة في الكيان وتجاذب بين غالانت ونتنياهو/ توتر بين الحزب الديمقراطي وحزب الليكود حول الدعوة للانتخابات المبكرة

 

 

 

 

الجمهورية: حراك رئاسي مكثف الأسبوع المقبل
الرئاسة والجنوب: مسار الحلول طويل

 

 

 


?l'orient le jour: Pourquoi Israël s'acharne-t-il sur Baalbeck 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية

 


الأنباء الكويتية: قادة ثورة الأرز يحيون «14 آذار» والجنوب ميدان مفتوح و«مؤشرات إيجابية» لانتخاب رئيس للجمهورية

 

 

الشرق الأوسط السعودية: صحة غزة: مقتل 20 وإصابة 155 باستهداف إسرائيلي لمنتظري مساعدات

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