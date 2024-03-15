عناوين الصحف ليوم الجمعة 15 آذار 2024

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الأخبار: أميركا - إسرائيل: الفجوة تتعمّق

عون: حذّرتُ حزب الله وخائف عليه

التواصل قائم... ولم نستشر في قرار الحرب

نداء الوطن: "الخارجية" الأميركية: "حزب الله" يقود لبنان إلى وضع خطر

"الخُماسية" تتحيّن الهدنة لإمرار الاستحقاق.. ودار الفتوى: مؤشرات إيجابية للانتخاب



النهار: تحرك "الخماسية" إلى اتساع نحو الخيار الثالث

اللواء: جبهة لبنان تستعد لتصعيد إقليمي لمنع اجتياح رفح

المفتي وبخاري يؤكدان الحوار اللبناني لدفع مساعي الخماسية.. وتجاوز قطوع مع «اليونيفل» في برج البراجنة

البناء: أنصار الله يقلبون الطاولة: استهداف السفن المؤيّدة للكيان من المحيط الهنديّ/ سجال التجنيد يربك التحالفات الحكوميّة في الكيان وتجاذب بين غالانت ونتنياهو/ توتر بين الحزب الديمقراطي وحزب الليكود حول الدعوة للانتخابات المبكرة

الجمهورية: حراك رئاسي مكثف الأسبوع المقبل

الرئاسة والجنوب: مسار الحلول طويل



?l'orient le jour: Pourquoi Israël s'acharne-t-il sur Baalbeck

عناوين بعض الصحف العربية



الأنباء الكويتية: قادة ثورة الأرز يحيون «14 آذار» والجنوب ميدان مفتوح و«مؤشرات إيجابية» لانتخاب رئيس للجمهورية

الشرق الأوسط السعودية: صحة غزة: مقتل 20 وإصابة 155 باستهداف إسرائيلي لمنتظري مساعدات