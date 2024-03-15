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أسرار الصحف ليوم الجمعة 15 آذار 2024

15
MARCH
2024
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا
قال مصدر دبلوماسي غربي إن إعلان قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي عن توسيع النطاق الجغرافي لاستهداف عبور السفن المؤيّدة لكيان الاحتلال لتشمل السفن العابرة من المحيط الهنديّ نحو رأس الرجاء الصالح تفادياً لاستهدافها عند عبور مضيق باب المندب، يعني أن محور المقاومة بدأ مرحلة جديدة من المواجهة كان المتوقع أن يكون جيش الاحتلال مَن يبدأها سواء بالهجوم على رفح أو شنّ حرب على لبنان.


كواليس
تفيد مراجع أمميّة أن العودة إلى كلام المندوبين الأميركيين في مجلس الأمن عند مناقشة إدخال المساعدات إلى منطقة إدلب في شمال غرب سورية وهي أرض سورية معترف بها محتلة من دولة أجنبية هي تركيا وتنشط فيها جماعات مصنّفة أممياً وأميركياً بالإرهابية، تكشف أن أميركا كانت تدعو لنزع الحق السياديّ للدولة السورية وإقامة منطقة سيطرة أمميّة تحت الفصل السابع تحت الذريعة الإنسانية، رغم كل التسهيلات التي قدمتها الدولة السورية؛ بينما في غزة الأرض المحتلة بالعرف الأممي والاعتراف الأميركي تقف واشنطن سداً حامياً للهيمنة الإسرائيليّة على معبر رفح وتسعى لتفادي إزعاج «إسرائيل» عبر ابتكار بدائل كرتونيّة مثل الإنزال الجويّ والرصيف البحريّ؛ وهذه بذاتها فضيحة الفضائح.

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
دأبت محطة عربية ناشطة على تخصيص مساحة واضحة لنقل خطب شخصية قوية داخل ساحات الإستاد..


غمز
جرت اتصالات عاجلة لإحتواء قلق في الأوساط المختلفة على خلفية ظهور عسكري في حي حساس في العاصمة.


همس
يؤكد دبلوماسيون أن النقطة B1 في الناقورة ما تزال خارج إمكانية التفاهم لدى المعنيِّين بإظهار الحدود البرية المرسومة قبل قرن كامل.

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

بدا لافتاً جدول أعمال مجلس الوزراء المقبل كونه يتضمّن طلبات لكل من وزراء العدل، والشؤون الاجتماعية، والطاقة، والخارجية، والدفاع، لتصير الجلسة بمعظم بنودها لوزراء معتكفين.

 

لا يتردّد قياديون في حزب بارز في القول صراحة إنّ الرئاسة مؤجلة إلى ما بعد انتهاء الحرب في غزة.

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