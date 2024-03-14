ضمن إطار الملاحقات الأمنية التي تقوم بها المخابرات... توقيف 7 اشخاص في طرابلس والهرمل وبريتال

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أوقفت مديرية المخابرات ٥ لبنانيين وسوريَّين، وذلك ضمن إطار الملاحقات الأمنية التي تقوم بها في مختلف المناطق.

وتمت التوقيفات وفقًا لما يلي:

-اللبنانيَّين (ج.ي.) و(م.ي.) والسوريَّين (ع.خ.) و(م.خ.) في منطقة بريتال لإقدامهم على تأليف عصابة سرقة سيارات وسلب بقوة السلاح، وإطلاقهم النار نحو دورية للجيش اللبناني.

-اللبناني (ن.ن.) في مدينة طرابلس لإقدامه بتاريخ 22/7/2021 على طعن السوري (س.ح.) بسكين ما أدى إلى مقتله، ولقيامه بترويج المخدرات.

-اللبناني (أ.د.) في منطقة وادي بنيت – الهرمل كونه مطلوبًا بموجب عدة مذكرات توقيف لارتكابه جرائم إطلاق النار على مواطن، السلب بقوة السلاح، الخطف، الإتجار بالأسلحة، وضبطت داخل منزله كمية من الذخائر والأعتدة العسكرية وأجهزة الاتصال.

-اللبناني (م.غ.) في منطقة رأس المال – الهرمل لإقدامه على سرقة السيارات من لبنان ونقلها إلى الداخل السوري، والإتجار بالمخدرات وسرقة كابلات ومحوّلات كهربائية.