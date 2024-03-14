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الحلبي عرض وسفيرة الارجنتين تعزيز العلاقات التربوية

14
MARCH
2024
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إستقبل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي سفيرة الأرجنتين في لبنان ماريا فيرجينيا رويز قنطار ، وهي من اصل لبناني ، وعرض معها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خصوصا على المستوى التربوي والجامعي والثقافي ، لاسيما ان للبنان جالية كبيرة وعريقة في الأرجنتين.

وتناول البحث إمكان إعداد مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع إطار قانوني للعلاقات الثنائية وتبادل الطلاب والأنشطة ، خصوصا بين طلاب الجامعات.

وشرح الحلبي التحديات التي يواجهها لبنان خصوصا في ظل الإعتداءات الإسرائيلية على المنطقة الجنوبية الحدودية وتوسع الضربات نحو المناطق البعيدة مثل بعلبك وغيرها، واكد لها ان "وزارة التربية تعمل في كل الظروف لكي تحافظ على العام الدراسي ، وقد اتخذت تدابير عديدة لترسيخ مفهوم استمرارية التعليم ولو كان ذلك من بعد ".

وتحدثت السفيرة الأرجنتينية عن اهتمامها بالثقافة والتربية ، وبالعلاقات التجارية والثقافية والفنية والرياضية ، إضافة إلى تشجيع الفنون والسينما ، وأشارت إلى "وجود جالية أرجنتينية صغيرة في لبنان غالبيتها من لبنانيين اكتسبوا الجنسية الأرجنتينية". وسلمت الوزير كتابا لأحد الكتاب المشهورين في الأرجنتين ، كما سلمها بدوره كتابه حول تاريخ طائفة الموحدين الدروز باللغة الإنكليزية .

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