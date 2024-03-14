سلام أطلع دريان على اجراءات وزارة الاقتصاد لمكافحة الغلاء: نحن بالمرصاد!

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استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام الذي قال بعد اللقاء: "قدمنا لسماحته التهنئة بشهر رمضان، متمنين له دوام الصحة والعافية. كما أطلعنا سماحته على الأعمال التي نقوم بها في شهر رمضان لمساعدة عدد من الجمعيات الخيرية، والاجراءات التي تقوم بها وزارة الاقتصاد لمكافحة الغلاء".

اضاف: "للأسف، كنا نتمنى ان يكون هناك وعي اكبر خلال شهر رمضان، فهذا شهر الرحمة والبركة والخير، وليس شهر لاستغلال الناس . أطلعناه على الجولات التي سنقوم بها خلال الشهر الفضيل على المحال التجارية، تحديداً المواد الغذائية لضبط الأمور وليكون التجار على دراية تامة، ووزارة الاقتصاد دائماً بالمرصاد في موضوع التلاعب بالأمور الحياتية للناس".

وختم: "وكانت مناسبة تداولنا خلالها في عدد من القضايا ومنها زيارة سماحته الأخيرة الى قطر التي كانت ممتازة جداً وسيكون لها متابعة. ونحن أيضاً بدورنا بعد الزيارة الكبيرة التي قمنا بها لقطر سيكون لنا متابعة مع وزارة الأوقاف وعدد من الجهات القطرية لدعم دار الإفتاء والكليات الشرعية وعدد كبير من المؤسسات الخيرية في لبنان".