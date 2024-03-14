حرّاسها سرقوها... توقيف عصابة دخلت الى مدرسة بالكسر والخلع!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة اللعلاقات العامة، اليوم الخميس، بلاغ جاء فيه: "فجر تاريخ 3-3-2024، قام مجهولون ملثمون بالدخول إلى إحدى المدارس في منطقة برمانا بواسطة الكسر والخلع، حيث قاموا بخلع خزنتين وسرقة محتوياتهما، وقد قدرت قيمة المسروقات بحوالى/56,000/ ألف دولار أميركي وحوالى/7,000/ يورو، بالإضافة إلى مبلغ بالعملية اللبنانية يقدر بحوالى /8/ مليارات، كما أقدموا على تكبيل حارسي أمن المدرسة، وفروا الى جهة مجهولة".



وأضاف البلاغ، "على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي اجراءاتها للعمل على كشف هوية الفاعلين وتوقيفهم".



وتابع، "نتيجة المتابعة التي قامت بها شعبة المعلومات توصّلت الى كشف هوية المتورطين في عملية السرقة، وهم كل من اللبنانيين:خ. ح. (مواليد عام 1999) (حارس أمن المدرسة والرأس المدبر للعملية)، ج. ع. (مواليد عام 1996) (حارس أمن المدرسة)، ج. ح. (مواليد عام 2000) (حارس أمن المدرسة)، ع. ح. (مواليد عام 1995)، خ. س. (مواليد عام 1997)، أ. ح. (مواليد عام 2005)".

ولفت الىانه "بتاريخي 7و9-3-2024، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من توقيفهم في مناطق السماقية والعريضة والعبدة، وتم ضبط المبالغ المسروقة وهي على الشكل التالي: /798,750,5000/ ليرة لبنانية ضبطت مدفونة في الارض في خراج بلدة السماقية، و/46,991/ دولارًا أميركيًا، /7,265/ يورو، ضبطت بعد تفتيش منازل الموقوفين".



وأردف، "بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة اشتراكهم في تنفيذ عملية السرقة المذكورة، وانهم استخدموا في تنفيذ عملية السرقة ونقل الأموال سيارة رباعية الدفع نوع "رانج روفر" مستأجرة تم ضبطها، وقاموا بتخبئة الأموال تمهيدا لتقاسمها لاحقا".



وختم، "سُلّمت الاموال المضبوطة إلى إدارة المدرسة، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين وأودعوا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".