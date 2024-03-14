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الجمهورية: عصفورية!

14
MARCH
2024
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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

على الخط الرئاسي، لعبة عبث متواصلة، تتبارى فيها مكونات أثبتت للقاصي والداني، وبما لا يقبل ادنى شك، انّها غير قابلة للشفاء من أمراضها السياسية والشعبوية، وفي أفق هذه اللعبة لا يلوح اي مؤشر حول إمكان تحرّر ملف رئاسة الجمهورية، من الأسر السياسي، حيث أنّ كلّ المحاولات والجهود التي بُذلت لتحريره، وآخرها من قِبل «اللجنة الخماسية»، مُنيت بالخيبة والفشل ولم تتقدّم بهذا الملف ولو خطوة واحدة إلى الأمام.

عصفورية!

هذا التعقيد الرئاسي، إضافة الى الكمّ الهائل من الأزمات المتراكمة في الداخل، يقاربها مصدر وسطي بارز بنظرة سوداويّة. حيث أبلغ الى «الجمهوريّة» قوله: «بكل صراحة، اقول في هذه العصفوريّة، صار خوفي كبيراً على الدولة وعلى الطائف وعلى النظام وعلى الاستقرار العام، إنّ استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي الى نسف كل شيء».

الجمهورية
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