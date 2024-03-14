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تعزيز التعاون بين دمشق والرياض

14
MARCH
2024
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الوطن السورية: أكد سفير سورية لدى المملكة العربية السعودية أيمن سوسان خلال لقائه أمس وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون الدولية المتعددة عبد الرحمن الرسي، أن هناك رغبة وإرادة من البلدين في تطوير سبل التعاون بينهما في مختلف المجالات، مشدداً على أن هذا ما يتم العمل عليه.

 

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في حسابها على منصة «إكس» أن الرسي استقبل سوسان أمس، موضحة أن الرسي رحب خلال الاستقبال بالسفير متمنياً له التوفيق في مهام عمله الجديدة.

 

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أوضح سوسان أن «اللقاء جاء في إطار التشاور المستمر بين البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك»، مشيراً إلى أنه تم بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المحافل الدولية وخاصة إزاء المواضيع والملفات التي تهم القضايا العربية المشتركة.

 

وقال: «تم التأكيد خلال اللقاء على أن العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة قد كشف وفضح وعرّى زيف ادعاءات الغرب حول بعض القيم وخاصة موضوع حقوق الإنسان، حيث إن مواقف الغرب أظهرت تنكراً كاملاً لهذه القيم من خلال دعمها وتغطيتها لجرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل».

 

ولفت سوسان إلى أنه «تم خلال اللقاء تأكيد ضرورة عدم تسييس المواضيع الإنسانية وضرورة وضع حد لسياسة المعايير المزدوجة التي ينتهجها الغرب وخاصة إزاء القضايا التي تخص العالم العربي».

 

وأضاف: «تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية التشاور بين وفود البلدين في المنظمات الدولية بما يخدم المصالح العربية المشتركة»، وتابع: «كما تم تأكيد أهمية استمرار التنسيق والتعاون والتشاور بين البلدين في كل ما يخدم قضاياهما وكذلك بما يخدم القضايا العربية العادلة».

 

وفيما يتعلق بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين قال: إن «العلاقات بين البلدين تسير في إطارها الطبيعي وهناك رغبة وإرادة من البلدين في تطوير سبل التعاون بينهما في مختلف المجالات وهذا ما نعمل عليه».

الوطن السورية
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