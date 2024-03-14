أسرار الصحف ليوم الخميس 14 آذار 2024

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقف مصدر دبلوماسيّ أمام قيام السيد حسن نصرالله بالنيابة عن محور المقاومة بإعلان أن حركة حماس تفاوض باسم فصائل المقاومة الفلسطينية وبالنيابة عن كل محور المقاومة، وقيامه بشرح الشروط التفاوضيّة التي تتمسّك بها حماس وتفسير سبب التمسك بها وإعلان تأييد هذا التمسك واستعداد محور المقاومة وجبهات الإسناد لتحمل كل التضحيات والتبعات والوقت اللازم حتى يتمّ فرض هذه الشروط، معتبراً أن الصورة على ضفة المقاومة في غزة ومحور المقاومة صارت نهائيّة وأن السعي لحل بات أمامه طريق واحد هو الضغط على «إسرائيل» لقبول التفاوض حول هذه الشروط.

خفايا

قال مرجع إقليمي إن المقاومة تجاوزت خلال الشهرين الماضيين الامتحان الذي ينتظر حكومة بنيامين نتنياهو وهو امتحان التماسك والإجماع المطلق وراء مفهوم موحّد بين الشعب وداخل المكوّنات السياسيّة لوظيفة التفاوض والاستعداد لخوض الحرب والصمود حتى تحقيقه. وبالنسبة للجانب الفلسطيني بات محسوماً هذا الإجماع والتماسك وراء ربط أي حل بوقف الحرب والانسحاب وفك الحصار، بينما كل شيء في الكيان يقول إن عناد نتنياهو بالرفض يفقد كل يوم المزيد من مصادر التأييد الداخلي والخارجي بعدما فقد الإجماع واكتفى بالغالبية التي تتقلّص تدريجياً.

اللواء: أسرار

لغز

ضمِن مسؤول كبير عدم العودة إلى الإضراب لدى القطاع العام، في الأسابيع المقبلة، على خلفية سلسلة جديدة في أيار.

غمز

لم يحدَّد بعد موعد لكتلة حزبية يمينية من قبل مرجع روحي، بانتظار إجراء مشاورات حول ذلك..



همس

نُقل عن مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي أن الفجوة تجاه الوضع في المنطقة اتسعت بقوة إلى درجة الاختراق بين الاتحاد وإسرائيل..



نداء الوطن: خفايا

يُبدي رئيس مجلس النوّاب نبيه بري انزعاجه من تحميله مسؤولية إفشال مبادرة «تكتل الاعتدال الوطني»، ولهذا يُكثر الإطلالات الإعلامية التوضيحية، ولو أنّها لم تأت في المواقف منسجمة مع بعضها البعض.

تتّجه جهة رقابية إلى وضع اليد على ملف التصرّف غير القانوني الذي قامت به مديرة عامة بالإنابة في ما يخصّ مقتنيات مؤسسة حكومية تابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

يُسجّل اهتمام لدولة غربية بملفّ لبنان، إذ تتواصل سفارتها مع القوى الفاعلة في المجتمع ولا تحصرها بالقوى السياسية، وقد أنشأت مواقع على منصّات التواصل الاجتماعي لمتابعة الأزمات اللبنانية.