living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الخميس 14 آذار 2024

14
MARCH
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقف مصدر دبلوماسيّ أمام قيام السيد حسن نصرالله بالنيابة عن محور المقاومة بإعلان أن حركة حماس تفاوض باسم فصائل المقاومة الفلسطينية وبالنيابة عن كل محور المقاومة، وقيامه بشرح الشروط التفاوضيّة التي تتمسّك بها حماس وتفسير سبب التمسك بها وإعلان تأييد هذا التمسك واستعداد محور المقاومة وجبهات الإسناد لتحمل كل التضحيات والتبعات والوقت اللازم حتى يتمّ فرض هذه الشروط، معتبراً أن الصورة على ضفة المقاومة في غزة ومحور المقاومة صارت نهائيّة وأن السعي لحل بات أمامه طريق واحد هو الضغط على «إسرائيل» لقبول التفاوض حول هذه الشروط.

 

خفايا
قال مرجع إقليمي إن المقاومة تجاوزت خلال الشهرين الماضيين الامتحان الذي ينتظر حكومة بنيامين نتنياهو وهو امتحان التماسك والإجماع المطلق وراء مفهوم موحّد بين الشعب وداخل المكوّنات السياسيّة لوظيفة التفاوض والاستعداد لخوض الحرب والصمود حتى تحقيقه. وبالنسبة للجانب الفلسطيني بات محسوماً هذا الإجماع والتماسك وراء ربط أي حل بوقف الحرب والانسحاب وفك الحصار، بينما كل شيء في الكيان يقول إن عناد نتنياهو بالرفض يفقد كل يوم المزيد من مصادر التأييد الداخلي والخارجي بعدما فقد الإجماع واكتفى بالغالبية التي تتقلّص تدريجياً.

 

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
ضمِن مسؤول كبير عدم العودة إلى الإضراب لدى القطاع العام، في الأسابيع المقبلة، على خلفية سلسلة جديدة في أيار.

 

غمز
لم يحدَّد بعد موعد لكتلة حزبية يمينية من قبل مرجع روحي، بانتظار إجراء مشاورات حول ذلك..


همس
نُقل عن مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي أن الفجوة تجاه الوضع في المنطقة اتسعت بقوة إلى درجة الاختراق بين الاتحاد وإسرائيل..

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

يُبدي رئيس مجلس النوّاب نبيه بري انزعاجه من تحميله مسؤولية إفشال مبادرة «تكتل الاعتدال الوطني»، ولهذا يُكثر الإطلالات الإعلامية التوضيحية، ولو أنّها لم تأت في المواقف منسجمة مع بعضها البعض.

 

تتّجه جهة رقابية إلى وضع اليد على ملف التصرّف غير القانوني الذي قامت به مديرة عامة بالإنابة في ما يخصّ مقتنيات مؤسسة حكومية تابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

 

يُسجّل اهتمام لدولة غربية بملفّ لبنان، إذ تتواصل سفارتها مع القوى الفاعلة في المجتمع ولا تحصرها بالقوى السياسية، وقد أنشأت مواقع على منصّات التواصل الاجتماعي لمتابعة الأزمات اللبنانية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   