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عناوين الصحف ليوم الخميس 14 آذار 2024

14
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الأخبار: أميركا «تبدع»: قوات عربية إلى غزة!

نصرالله: ملتزمون إسناد غزة مهما طال الوقت

 

 

 

البناء: عشائر ووجهاء غزة يؤيدون المقاومة ويتمسكون بـ شروطها التفاوضية لأي حل / السيد نصرالله: لن يغير هجوم رفح من هزيمة الكيان… والمقاومة في غزة قادرة / لن نصرخ في عضّ الأصابع وحماس تفاوض باسم المقاومة وبالنيابة عن المحور /

 

 

 


اللواء: الاحتلال يُحمِّل برِّي وميقاتي مسؤولية دعم جبهة الجنوب
الخماسية والاعتدال «تضامن وتكافل» لإجراء الانتخابات.. ونصرالله: لن نتراجع مهما طال الوقت

 

 

 


الجمهورية: تحذير من التصعيد المتدحرج
قبق "حربي" و"كوما" رئاسية

 

 

 


النهار: الذكرى الـ 19 لـ 14 آذار: "وصاية" الحرب والفراغ

 

 

 


نداء الوطن: نصرالله يعتبر أنّ هزيمة إسرائيل تتطلّب "بعض الوقت"
حركة بري تحت سقف "الحزب": الخيار الثالث مقابل تشريع السلاح

 

 

 


l'orient le jour: Le « hajj » des politiques libanais au... Qatar
La troisième voie monte en puissance, le nom de Georges Khoury revient de plus en plus.

 


عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: واشنطن تعكف على إقامة وتشغيل ممر بحري لنقل المساعدات إلى غزة

 

 

الأنباء الكويتية: إسرائيل تضرب في العمق والغارات تقترب من صور ولبنان يتقدم بشكوى لمجلس الأمن

 

 

الوطن السورية: مُرسلوها أعربوا عن أمنياتهم الصادقة للشعب السوري بالسلام والازدهار بمناسبة رمضان … الرئيس الأسد يتبادل برقيات التهنئة مع ملوك ورؤساء دول عربية وإسلامية

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