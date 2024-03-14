عناوين الصحف ليوم الخميس 14 آذار 2024

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الأخبار: أميركا «تبدع»: قوات عربية إلى غزة!

نصرالله: ملتزمون إسناد غزة مهما طال الوقت





البناء: عشائر ووجهاء غزة يؤيدون المقاومة ويتمسكون بـ شروطها التفاوضية لأي حل / السيد نصرالله: لن يغير هجوم رفح من هزيمة الكيان… والمقاومة في غزة قادرة / لن نصرخ في عضّ الأصابع وحماس تفاوض باسم المقاومة وبالنيابة عن المحور /



اللواء: الاحتلال يُحمِّل برِّي وميقاتي مسؤولية دعم جبهة الجنوب

الخماسية والاعتدال «تضامن وتكافل» لإجراء الانتخابات.. ونصرالله: لن نتراجع مهما طال الوقت



الجمهورية: تحذير من التصعيد المتدحرج

قبق "حربي" و"كوما" رئاسية



النهار: الذكرى الـ 19 لـ 14 آذار: "وصاية" الحرب والفراغ



نداء الوطن: نصرالله يعتبر أنّ هزيمة إسرائيل تتطلّب "بعض الوقت"

حركة بري تحت سقف "الحزب": الخيار الثالث مقابل تشريع السلاح



l'orient le jour: Le « hajj » des politiques libanais au... Qatar

La troisième voie monte en puissance, le nom de Georges Khoury revient de plus en plus.



عناوين بعض الصحف العربية





الشرق الأوسط السعودية: واشنطن تعكف على إقامة وتشغيل ممر بحري لنقل المساعدات إلى غزة

الأنباء الكويتية: إسرائيل تضرب في العمق والغارات تقترب من صور ولبنان يتقدم بشكوى لمجلس الأمن

الوطن السورية: مُرسلوها أعربوا عن أمنياتهم الصادقة للشعب السوري بالسلام والازدهار بمناسبة رمضان … الرئيس الأسد يتبادل برقيات التهنئة مع ملوك ورؤساء دول عربية وإسلامية