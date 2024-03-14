عناوين الصحف ليوم الخميس 14 آذار 2024

الأخبار: أميركا «تبدع»: قوات عربية إلى غزة!
نصرالله: ملتزمون إسناد غزة مهما طال الوقت
البناء: عشائر ووجهاء غزة يؤيدون المقاومة ويتمسكون بـ شروطها التفاوضية لأي حل / السيد نصرالله: لن يغير هجوم رفح من هزيمة الكيان… والمقاومة في غزة قادرة / لن نصرخ في عضّ الأصابع وحماس تفاوض باسم المقاومة وبالنيابة عن المحور /
اللواء: الاحتلال يُحمِّل برِّي وميقاتي مسؤولية دعم جبهة الجنوب
الخماسية والاعتدال «تضامن وتكافل» لإجراء الانتخابات.. ونصرالله: لن نتراجع مهما طال الوقت
الجمهورية: تحذير من التصعيد المتدحرج
قبق "حربي" و"كوما" رئاسية
النهار: الذكرى الـ 19 لـ 14 آذار: "وصاية" الحرب والفراغ
نداء الوطن: نصرالله يعتبر أنّ هزيمة إسرائيل تتطلّب "بعض الوقت"
حركة بري تحت سقف "الحزب": الخيار الثالث مقابل تشريع السلاح
l'orient le jour: Le « hajj » des politiques libanais au... Qatar
La troisième voie monte en puissance, le nom de Georges Khoury revient de plus en plus.
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: واشنطن تعكف على إقامة وتشغيل ممر بحري لنقل المساعدات إلى غزة
الأنباء الكويتية: إسرائيل تضرب في العمق والغارات تقترب من صور ولبنان يتقدم بشكوى لمجلس الأمن
الوطن السورية: مُرسلوها أعربوا عن أمنياتهم الصادقة للشعب السوري بالسلام والازدهار بمناسبة رمضان … الرئيس الأسد يتبادل برقيات التهنئة مع ملوك ورؤساء دول عربية وإسلامية