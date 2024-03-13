رعد: المقاومة لا تريد توسيع الحرب ولكنها جاهزة لذلك

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اكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن "المقاومة لا تريد توسيع الحرب لكنها جاهزة لذلك".

وأوضح خلال احياء "حزب الله" وعائلة الشهداء جعفر علي مرجي، أحلام حسن فقيه، علي جعفر مرجي، وحسن علي مرجي،اليوم ذكرى مرور 3 أيام على استشهادهم، في مجمع الإمام المجتبى في الضاحية الجنوبية، أن"المقاومة تتكبد بعض التضحيات الإضافية خلال المواجهات لأنها تريد حصر الاشتباك في مساحة محددة لكي لا تحمل أهلها أعباء إضافية، ولتحفظ البلاد من جنون العدو ووحشيته ومن إحساسه أنه مدعو في هذه اللحظة ليستبيح ما يشاء".

وأشار الى أن "إذا قرر العدو أن يسلك سبيل الاستباحة، فإن المقاومة لن يكون لديها أي خط أحمر، بحيث سيشهد العدو والعالم أنهم ليسوا بمستوى التحدي".

وأضاف: "المقاومة تقوم بتكليفها من ناحية الإعداد والتجهيز والتخطيط وكل ما يلزم من أجل منع العدو من تحقيق أي انجاز في البلاد"، مؤكدا ان" المقاومة تريد أن ينكفأ العدو بعدوانه عن المنطقة، وأن لا يشهد احتراما لغطرسته ولوحشيته في العالم"..

وختم مؤكدا أن "نساء المقاومة وأطفالها وأبناءها هم الأبطال الذين سيغيرون وجه التاريخ من خلال تضحياتهم وثباتهم وبطولاتهم".