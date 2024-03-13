بين التصلب والنفي: المساعي مستمرة

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في جمهورية الفشل اللبنانية، لا شيء سوى الدوران في الحلقات المفرغة:

حلقات مفرغة سياسيا، بتكرار معزوفة الحوار والنزول الى المجلس، التي تدور حولها حركة سفراء الخماسية ومبادرة كتلة الاعتدال، فيما الجوهر في مكان آخر.

حلقات مفرغة ماليا، من خلال اجترار الخطط الوهمية والوعود الكاذبة للمودعين، فيما الحل في مكمن معروف، لمن يريد الحل.

حلقات مفرغة سياديا، من خلال استعادة التجارب التاريخية الاليمة، بالتورط في شعارات وحروب، فيما المطلوب حفاظ على المصلحة الوطنية اولا، ثم التضامن مع كل القضايا المحقة في العالم، بدءا بفلسطين.

وفي مسألة الحرب على غزة، على خبر اوردته وسائل اعلام عربية، وتناقله الاعلام الاسرائيلي، عن مقترح اميركي جديد للهدنة في غزة قد توافق عليه حماس، نام المعنيون امس، ليستفيقوا اليوم على نفي من مختلف الجهات لاحراز اي تقدم. لكن، بغض النظر عن تفاصيل الخبر، فمن الواضح ان المحاولات مستمرة، عسى ان تتوصل الى النتيجة المرجوة في وقت قريب.