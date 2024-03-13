"في ظلّ أزمة النزوح"...حجار يشرح حاجات اللبنانيين بمجموعة من اللقاءات مع مسؤولين رسميين وغير رسميين في باريس

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وصل وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجار عصر الإثنين إلى العاصمة الفرنسية باريس حيث استهلّ جولته بمجموعة من اللقاءات مع مسؤولين رسميين وغير رسميين وصحافيين. فالتقى حجار بمدير مؤسسة Fondation Lejeune التي تُعنى بذوي الحاجات الخاصة وإجتمع ببعض من أعضاء مجموعة الصداقة اللبنانية الفرنسية في مجلس الشيوخ الفرنسي؛ السيدة كريستين لافار، السيدة باسكال غروني، السيدة سيلفي فالنت لو هير، السيد برونو بيلين، السيد خليفة خليفة والسيد ميشال لوجييه. خلال اللقاء، أكّد حجار على أهمية تطبيق الرؤيا التي وضعها للوزارة، والتي تتماهى مع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي أطلقت الشهر الماضي. كما شرح حجّار حاجات اللبنانيين على الصعيد الاجتماعي في ظلّ أزمة النزوح السوري المستمرة والتي تشكّل خطراً وجودياً، بالإضافة إلى الحرب في الجنوب والأزمة الاقتصادية المتفاقمة. ولَفَتَ إلى وضع مؤسسات الرعاية المتخصّصة التي تنازع وتعجز عن تقديم الخدمات الأساسية للفئات الأكثر هشاشة في لبنان.