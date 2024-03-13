اليكم مواعيد قبول طلبات الترشيح للإمتحانات الرسمية.. والشروط

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أعلن المدير العام للتربية بالإنابة عماد الأشقر في مذكرة إداريّة، مواعيد قبول طلبات الترشيح للإمتحانات الرسمية للعام 2024.

وأكّد “قبول طلبات التلامذة المرشحين بمن فيهم التلامذة ذوي الحاجات الخاصة للإمتحانات الرسمية للعام 2024، وفقاً للترتيب التالي:

التاريخ

المدارس والثانويات

من 18 آذار ولغاية 17 أيار ضمناً

ثانويات رسمية (ثانوية عامة + متوسطة)

مدارس رسميّة (متوسّطة)

ثانويات خاصة (ثانوية عامة + متوسطة)

مدارس خاصة (متوسطة)

المدارس المعتمدة لتدريس التلامذة غير اللبنانيّين دوام بعد الظهر

من 22 نيسان ولغاية 17 أيار ضمناً

طلبات حرّة (ثانوية عامة + متوسطة)

ثانياً : تقبل طلبات الترشيح في المراكز التالية :

محافظة بيروت

المنطقة التربويّة في بيروت وضواحيها- كورنيش المزرعة (ثانوية عبد الله العلايلي الرسمية).

محافظة جبل لبنان

المنطقة التربوية في جبل لبنان – بعبدا

محافظة الشّمال

المنطقة التربوية في الشمال – طرابلس

محافظة البقاع

المنطقة التربوية في البقاع – زحلة.

محافظة بعلبك والهرمل

المنطقة التربوية في بعلبك والهرمل – بعلبك

محافظة الجنوب

المنطقة التربوية في الجنوب – صيدا

محافظة النّبطية

المنطقة التربوية في النبطية – النبطية

ثالثاً :

أ- يُحظر تقديم أكثر من طلب واحد تحت طائلة إلغاء الطلبات المقدمة.

ب – الرسم القانوني :40.000 ل.ل. (أربعون ألف ليرة لبنانيّة) لشهادة الثانوية العامة.

20.000 ل.ل. (عشرون ألف ليرة لبنانية) للشهادة المتوسطة.

20.000 ل.ل. (عشرون ألف ليرة لبنانية) طابع مالي عن كل مرشح.

ج- تدرج أسماء المرشحين حسب تسلسلها في اللوائح المدرسية بإستثناء أسماء الطلاب المرشحين ذوي الإحتياجات الخاصة بحيث تُدرج على لائحة منفردة.

د- يُرفض كل طلب لا يستوفي الشروط القانونية وكذلك الطلبات التي ترد بعد المهل المحددة.

رابعاً : لا تُقبل أية ملاحق ترِد بعد انتهاء فترة قبول الطلبات المحددة في هذه المذكرة.”