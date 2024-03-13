سقوط جرحى في ضربة استهدفت أكبر مستودعات الأونروا في رفح

وذكر توما: "يمكننا أن نؤكد أن مستودعا/مركز توزيع تابعا للوكالة تعرض للقصف. ليس لدينا حتى الآن مزيد من المعلومات حول ما حدث بالضبط"، قبل أن تضيف "هناك عدد من الجرحى".

من جانبها، قالت وزارة الصحة التابعة لحماس في القطاع إن أربعة أشخاص قتلوا في قصف استهدف المستودع المعروف باسم "ويرهاوس" في حي الجنينة وسط رفح.

ووجدت الأونروا نفسها وسط جدل منذ أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها أواخر يناير الماضي بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حركة حماس.

وتؤدي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين دورا محوريا في عمليات الإغاثة في قطاع غزة، حيث تحذر منظمات دولية من خطر المجاعة بعد نحو خمسة أشهر على اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقبل أيام، حذر المدير العام للوكالة، فيليب لازاريني، من أن الأونروا "مهددة بالموت" بعد أن أوقف عدة مانحين تمويلهم بسبب المزاعم الإسرائيلية.

وصرح لازاريني لشبكة "آر.تي.إس" السويسرية، في مقابلة بثت السبت: "الوكالة مهددة بالموت، إنها معرضة لخطر التفكيك".