"انتاج الطاقة المتجددة"... وعد يوناني الى وزارة الطاقة

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تتويجاً للزيارة الرسميّة التي يقوم بها وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فيّاض الى اليونان عُقد اجتماعا مطوّلاً في مقر الهيئة الناظمة لقطاعات الطاقة والمياه والنفايات في أثينا .

حضر الاجتماع الوفد الرسمي المرافق والقائم بأعمال السفارة اللبنانية في اليونان السفير غدي خوري ، حيث قدّم رئيس الهيئة السيد أتناسيوس داغوماس، الى جانب نائبي الرئيس لشؤون الطاقة والمياه، عرضاً مفصلاً عن دور الهيئة الناظمة والقوانين والأنظمة التي ترعى عملها في إدارة القطاعات الحيوية التي تتولّاها، كما التقدم الكبير الذي أحرزته في مجال إدخال الشفافية الى قطاع الطاقة عن طريق إعتماد المكننة والرقمنة لإتاحة تقديم كل الخدمات والمعلومات الى المواطنين والمستثمرين بطريقة شفافة عبر المواقع الالكترونية.

وتمّ الاتفاق على تزويد الجانب اللبناني بكافة المستندات والمعلومات المتعلّقة بآلية الحصول على تراخيص انتاج الطاقة المتجددة كما وتبادل الخبرات مع مؤسسة كهرباء لبنان والمؤسسات الاستثمارية لقطاع المياه.