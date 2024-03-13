"جرائم الحرب الإسرائيلية ضد لبنان"... بين وزير العدل ووفد من "هيومن رايتس ووتش"

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بحث وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة مع وفد من منظمة "هيومن رايتس ووتش" موضوع المساءلة الدولية عن جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل ضد لبنان منذ 8 تشرين الأول الماضي.
وضمَّ الوفد مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة لما فقيه، حيث قال الوزير الخوري بعد اللقاء: "لقد تباحثنا مع وفد المنظمة في كيفية مراجعة المحاكم الدولية والقواعد القانونية التي يجب الارتكاز عليها في موضوع الملاحقات القانونية في ما يختصّ بالاعتداءات التي تحدث ضد لبنان على الصعد كافة من قبل إسرائيل".