"جرائم الحرب الإسرائيلية ضد لبنان"... بين وزير العدل ووفد من "هيومن رايتس ووتش"

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بحث وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة مع وفد من منظمة "هيومن رايتس ووتش" موضوع المساءلة الدولية عن جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل ضد لبنان منذ 8 تشرين الأول الماضي.