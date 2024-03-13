البطريركية المارونية تنقل عيد البشارة من 25 آذار الى 3 نيسان

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أعلنت البطريركية المارونية في بيان ان “عيد بشارة السيدة العذراء يصادف في 25 آذار يوم الاثنين من أسبوع الآلام.

فلأن أسبوع الآلام، بصلواته ورتبه، يتقدّم على كل الاحتفالات والأعياد والتذكارات، ولأن الكنيسة تكون ساجدة متأمّلة بآلام فاديها، وبما ان عيد بشارة العذراء مريم له جذوره في روزنامة أعيادنا المارونية وفي الكنيسة الجامعة، يُنقل عيد البشارة هذه السنة إلى يوم الاربعاء من أسبوع الحواريين الواقع فيه 3 نيسان 2024، كون يوم الأربعاء مخصص في تقليدنا الماروني لتذكار مريم العذراء، ولأن مخطوطات قنّوبين تذكر صلاة لمدائح العذراء في اليوم الثالث بعد القيامة”.