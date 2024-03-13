الجيش الاسرائيلي ينشر فيديو للحظة استهداف السيارة في صور...!

A + A -

كتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "في وقت سابق من اليوم أغارت طائرة لجيش الدفاع في منطقة صور اللبنانية على المدعو هادي علي مصطفى، وهو عنصر بارز لدى حماس في الخارج".



وأضاف، "كان هادي مصطفى متورطًا في توجيه مجموعة ونشاطات ميدانية للاعتداء إلى اهداف اسرائيلية ويهودية في دول مختلفة حول العالم. كما كان عنصرًا رائدًا في قسم البناء التابع للمنظمة والذي كان يديره سمير فندي وهو أحد المقربين من صالح العاروري الذي تم القضاء عليه معه".



وأكد أدرعي، "سيستمر جيش الدفاع وأجهزة الأمن في التصرف ضد منظمة حماس في كل ساحة تنشط فيها".