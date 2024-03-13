طبقات من الغبار في الأجواء.. والطقس يتحول تدريجيا الى ماطر!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح بخاصة في المناطق الشمالية وتصل سرعتها لحدود ال55 كلم/س مع طبقات من الغبار في الأجواء، يتحول تدريجيا اعتبارا من المساء الى غائم مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة ليل الخميس/الجمعة شمال البلاد.

وجاء في النشرة الاتي :

-الحال العامة: طقس مستقر ودافىء يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية حتى بعد ظهر اليوم، حيث تبدأ بالانخفاض التدريجي مع ارتفاع في نسبة الرطوبة ، ويتحول الطقس الى متقلب وماطر أحيانا اعتبارا من مساء يوم الخميس بسبب تأثير منخفض جوي متمركز فوق البحر الاسود مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا يستمر حتى مساء يوم الجمعة حيث يستقر الطقس تدريجيا.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آذار في بيروت بين 13 و 22 درجة، طرابلس بين11 و 20 درجة وفي زحلة بين 6و 17 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع بقاء درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال 3 درجات خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع نسبة رطوبة منخفضة خلال النهار وظهور طبقات من الغبار في الأجواء خصوصا جنوب البلاد، تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي اعتبارا من بعد الظهر وترتفع نسبة الرطوبة فيتشكل الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا.

الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح بخاصة في المناطق الشمالية و تصل سرعتها لحدود ال55 كلم/س مع طبقات من الغبار في الأجواء، يتحول تدريجيا اعتبارا من المساء الى غائم مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة ليل الخميس/الجمعة شمال البلاد.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة أحيانا مع رياح ناشطة بخاصة في المناطق الشمالية كما تتساقط الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1900 متر، تنحسر الأمطار اعتبارا من المساء ويستقر الطقس تدريجيا.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية والني تعود الى معدلاتها الموسمية كما يتكون الضباب المحلي على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 12 الى 20 درجة،فوق الجبال من 6 الى 15 درجة، في الداخل من 5 إلى 19 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية شرقية الى جنوبية غربية ، ناشطة أحيانا ، سرعتها بين 15و 40 كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا، يسوء أحيانا على المرتفعات بعد الظهر بسبب ارتفاع الرطوبة.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 80%.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5،53

-ساعة غروب الشمس: 17،43