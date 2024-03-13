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غسان خوري: المؤتمر السنوي صورة عن التيار الفاعل الذي يخطط للمستقبل وبديناميكية الشباب

13
MARCH
2024
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أكد نائب رئيس التيار للشؤون الإدارية غسان خوري أن العنوان الأكبر في مؤتمر التيار لهذه السنة هو الشراكة التي نؤمن بها وأن تكون قائمة على التساوي فلا يمكن أن "نكون سوا" ونكون ملحقين بأحد آخر وقال: "ما لم نقبله في زمن الوصاية السورية لن نقبله في ال2024 والورقة السياسية ستتحدث عن مقومات الشراكة التي تشكل الأساس لبناء الدولة". 
وأضاف خوري في حديث صحافي للـLBCI أن الناس سوف ترى في مؤتمر 14 آذار صورة عن التيار الفاعل الذي يناقش ويخطط للمستقبل وبديناميكية الشباب فقريباً لن تكون هناك هيئات في "التيار" من دون شباب فقوة التيار أنه لديه هذا النبض والذي أثبت نفسه في نقابة المهندسين.
 
في ملف النزوح شدد خوري على أن التيار يتواصل مع رؤساء البلديات لمتابعة ملف النزوح السوري مذكرا أن التيار كان المبادِر في ملف النزوح السوري الذي كلّف لبنان الكثير على صعيد الأمن والإستشفاء والتربية والإقتصاد. وتساءل أين كان الجميع عندما سلطنا الضوء على هذا الملف؟
وشدد أنه ليجب البدء بمعالجة النزوح السوري على الصعيد البلدي كاشفا أن "التيار" خصص لجاناً في كل قضاء للتواصل مع البلديات والفعاليات والسعي لتطبيق القوانين والتدابير المتعلقة بهذه المعالجة وهناك بلديات كالحدت والدكوانة تميزت بالمعالجة.
 
 
في الملف الرئاسي قال نائب رئيس التيار للشؤون الإدارية أن رئيس الجمهورية يجب ألا يأتي بالفرض وهو يجب أن يمثّل أولاً البيئة المسيحيةونحن واضحون أننا نريد رئيساً جامعاً قابل للتعاون مع الأفرقاء من أجل إدارة سليمة للبلد
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