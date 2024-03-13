خاص - هذه هي الأسباب التي تؤدي إلى الإنفجار الكبير! (حسان الحسن)

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تؤكد مصادر متابعة عن كثبٍ لمجريات الواقع الميداني لـ موقع tayyar.org: أن "الإعتداءات الإسرائيلية المستمرة والمرتفعة الوتيرة على لبنان، آلت بالأوضاع إلى منحىٍ بالغ الخطورة"، على حد وصف المصادر.

وتلفت إلى أن "العدو الإسرائيلي، يسعى بدعمٍ كبيرٍ من الولايات المتحدة الأميركية ورئيسها جو بايدن إلى شن حربٍ مفتوحةٍ على لبنان، تحديدًا في هذه المرحلة، أي خلال فترة الحملات الإنتخابية الرئاسية الأميركية، غير أن حزب الله لا يزال ينجح في الرد على الإعتداءات المذكورة، وحصرها في نطاقٍ جغرافيٍ محددٍ، من دون أن تتدحرج إلى مواجهةٍ مفتوحةٍ حتى الساعة.

وتؤكد المصادر عينها أن "هناك ثلاثة أسباب قد تدفع بالأوضاع إلى حد الإنفجار الكبير، وهي: أولًا- إذا أقدم العدو الإسرائيلي على القيام بهجومٍ بريٍ على الأراضي اللبناني، ثانيًا- في حال إقدام العدو على الإعتداء على الكتل الديموغرافية، أي (قصف المناطق السكانية، ثالثًا- إذا إستهدف العدو الصهيوني مواقع إسراتيجية لبنانية، كالمنشآت النفطية". وتختم المصادر بالقول: "تبقى كل الإحتمالات واردة".