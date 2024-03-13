سليم عون: بري يلاقي الباقين في منتصف الطريق لإيجاد الحلول

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رأى النائب سليم عون في حديث الى "صوت كل لبنان"، أن "الصورة لا تزال ضبابية رئاسيا ومبادرة الاعتدال تترنح".

واعتبر ان "لقاء الرئيس نبيه بري بسفراء اللجنة الخماسية سيحدد مصير الحراك الرئاسي، وان أي ترجمة للمبادرات ستتم عبر الرئيس بري لكونه اولاً رئيسًا للمجلس وثانياً احد مكونات الثنائي".

ووصف مواقف الرئيس بري بأنها "تتسم بالليونة وان ذلك قد يحسم الأمور".

وعن إمكان الفصل بين الرئاسة وحرب غزة قال: "لا مصلحة لدينا في انتظار الحسم في غزة".

وعن المخارج الممكنة والتسويات وما اذا كانت ضمن صيغة فرنجيه رئيساً ورئيس حكومة للمعارضة، اعتبر ان "هذه الصيغة سقطت وان المطلوب الوصول الى مرشح رئاسي لا يشكل تحديا لاي فريق"، مشيرا الى ان "الرئيس بري يلاقي الباقين في منتصف الطريق اليوم لايجاد الحلول".

ورأى ان "العلاقة بين الرئيس بري والتيار الوطني الحر تقع ضمن دائرة التعاطي بواقعية ومنطق".

وأكد أن الاتصالات لم تنقطع يوما مع الرئيس بري وان "هناك لقاءات وتواصل حاليا ليست موجهة ضد احد، بل هي للخروج من الازمة".