دوي هائل تسبب بهلع وتكسير زجاج عدد من المنازل.. هذا ما حصل امس في قرى قضاء صور

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افاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في صور أن الطيران الحربي المعادي خرق قرابة التاسعة ليلا جدار الصوت فوق قرى قضاء صور ما احدث دويا هائلا تسبب بهلع وتكسير زجاج عدد من المنازل في بلدتي صديقين وقانا.

وكان العدو اطلق مساءً عددًا من قذائف المدفعية الثقيلة على اطراف الضهيرة وطيرحرفا وشمع وعيتا الشعب وحلق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى نهر الليطاني حتى الصباح واستمر الطيران الحربي بالتحليق ليلا كما اطلق العدو الاسرائيلي القنابل الحارقة على جبل اللبونة والقنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق في قضاءي صور وبنت جبيل.

ولفت مندوبنا إلى أن الغارات الاخيرة التي يشنها الطيران الحربي المعادي على المنازل تتسبب بأضرار هائلة غير متوقعة وتؤدي الى تدمير المنزل المستهدف والحاق الاضرار بعشرات المنازل المحيطة غير الاضرار المادية بالمزروعات والبنية التحتية.

والجدير ذكره ان ازمة النزوح تتفاقم و يعاني النازحون نقصًا حاًاد في مستلزمات الحياة.