living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ماذا تبلّغ «السيّد» من «حماس»؟

13
MARCH
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عماد مرمل-

على وَقع مواجهات الميدان في غزة ولبنان، والمفاوضات المتعثرة حول وقف إطلاق النار، إلتقى الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله وفدا قياديا من حركة حماس برئاسة نائب رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية... فما هي دلالات الاجتماع بين قيادتي المقاومتين اللبنانية الفلسطينية في هذا التوقيت؟

تحرص قيادتا «الحزب» و«حماس» على تفعيل التشاور والتنسيق بينهما، منذ 7 تشرين الأول الشهير، لمواكبة المستجدات العسكرية والسياسية في ساحات المواجهة مع العدو الاسرائيلي.

وعقب وصول جولة المفاوضات الأخيرة في القاهرة حول الهدنة المفترضة الى حائط مسدود، ارتأت «حماس» ان تطلع الحليف اللبناني على تفاصيل كواليس التفاوض من جهة وحقائق الميدان العسكري من جهة أخرى.

ومن المعروف انّ الحية هو أحد ممثلي «حماس» الأساسيين في مفاوضات مصر، وبالتالي فإنه يملك حيثيات هذا الملف ويعرف جميع خفاياه، الأمر الذي سمح له بأن يضع السيّد نصرالله في الصورة الكاملة للمعركة السياسية التي تُخاض في الاروقة الدبلوماسية من أجل الوصول إلى اتفاق يرضي طموحات الفلسطينيين بعد التضحيات الهائلة التي قدّموها.

وعُلم انه كان قد سبق اللقاء الجديد والمُعلن بين «حماس» و«الحزب»، اجتماع آخر عُقد قبل فترة وبقي بعيداً من الإعلام، في سياق التنسيق المستمر منذ حصول عملية طوفان الأقصى وما أعقبها من عدوان إسرائيلي واسع غير مسبوق.

وتؤكد مصادر قيادية في «حماس» انّ «التشاور مع الحلفاء في محور المقاومة هو أمر ضروري نُصرّ عليه، لأننا نشترك جميعاً في مواجهة واحدة بجبهات عدة».

وتشدد مصادر «حماس» على أنّ «حزب الله» شريك في الدم ولا يمكن أن نخوض مفاوضات او نصنع اتفاقاً من دون أن نُطلعه أوّلاً بأول على كل المجريات، ونتشاور معه في شأن كل محطة نواجهها، سواء كانت ميدانية ام سياسية. وبالتالي كان من الطبيعي أن نلتقيه بعد الجولة التفاوضية التي عقدت أخيراً حتى نبحث معه في ما آلت اليه الأمور، الى جانب اطلاعه على تفاصيل الواقع العسكري والانساني في قطاع غزة».

وتلفت المصادر القيادية إلى أنّ هناك «تقديراً كبيراً من قبل «حماس» للتضحيات التي يبذلها الحلفاء في محور المقاومة، ولذلك فهي حريصة على التشاور أيضاً حول أي تطور مُستجد مع حركة أنصار الله في اليمن وغيرها من القوى الحليفة».

وعلى رغم انّ المحاولات التي بُذلت للتوصل الى هدنة قبل حلول شهر رمضان المبارك قد اخفقت، الا ان مصادر «حماس» تشير إلى أن إمكانية ابرام اتفاق لم تسقط كلياً بعد، ولا تزال موجودة، «مع التشديد على التمسك بأولويتَي تحقيق وقف مُستدام لإطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة لتسهيل وصول المساعدات وتحرّك الناس بين أنحاء القطاع المقطّع الاوصال، على أن تُقابل ذلك مرونة من «حماس» في ملف الأسرى الاسرائيليين لديها».

وتنبّه المصادر إلى أنّ «الهدنة التي كانت مطروحة علينا ليست سوى كناية عن خدعة يرمي من خلالها الاحتلال الى استعادة أسراه ليتمكن بعد ذلك من استئناف عدوانه بحرية تامّة».

وتجزم المصادر بأنّ كتائب القسّام والفصائل الأخرى تحافظ على تماسكها وتستطيع الصمود لأشهر إضافية، «إذ ان عصبها لا يزال سليماً وهي تخرج من الأنفاق لمباغتة العدو ثم تعود إلى قواعدها، وهذا ما يفسّر قوتها التفاوضية، وإن يكن الاحتلال يسعى الى الضغط عليها عبر تجويع المدنيين في شمال غزة».

وتشير المصادر الى انّ «ما يساعد «حماس» على احتواء هذا الضغط هو انّ الناس يؤيدون موقفها ويرفضون ان تكون الهدنة مقتصرة على بضعة اسابيع تعود بعدها الحرب بشكل أشد، بل يريدون تهدئة مُستدامة».

الجمهورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   