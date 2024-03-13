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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 13 آذار 2024

13
MARCH
2024
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الأخبار: حماس تعطّل مناورات التفاوض

العدوّ يوسّع بقاعاً رداً على قصف المقاومة دفاعاته الجوية | حزب الله يتجاهل التهويل: جبهة الإسناد قائمة

 

 

 

 

نداء الوطن: إسرائيل تُغير لليوم الثاني على البقاع وبن غفير يطالب بـ"الحرب الآن"
بري يُخطّط لتقاطع مع باسيل: "الاعتدال" حصان طروادة وخوري "فافوري"

 

 

 


النهار: لبنان يلهب التطرف الإسرائيلي وبعلبك خط استهداف

 

 

 

 

اللواء: «بروفة» متوسّعة لخيار الحرب.. وواشنطن تعارض التصعيد
الخماسية لمعاودة اللقاءات مع برِّي وميقاتي.. ومناقشة حول القرار 1701 في مجلس الأمن

 

 

 

 

الجمهورية: واشنطن تريد نهاية للهجمات جنوبًا
ماذا تبلغ "السيد" من حماس؟

 

 

 

البناء: نتنياهو يسعى لمعركة رفح بين حربين وبايدن يسعى لهدنة رمضان بين حربين / اليمن يستهدف السفينة الأميركية بينوكيو… ومواجهات رمضان في القدس والضفة / التصعيد الإسرائيلي يتركّز خارج الجنوب… والمقاومة: 100 صاروخ إلى الجولان /

 

 

 


l'orient le jour: Israël bat les tambours de la guerre, le Hezbollah fait la sourde oreille

 

 

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: مروان عيسى «رجل الظل» الذي كاد يقتله السرطان قبل إسرائيل
مصير الرقم 2 في «القسام» و3 على قائمة الاغتيال الإسرائيلية... «بانتظار البيان الرسمي»

 

 


الأنباء الكويتية: المواجهة في الجنوب تستعر وترفع معها الأسعار والبحث عن مخرج لأزمة الرئاسة مستمر على محاور عدة

 

 

الوطن السورية: السيسي أعرب عن تمنياته بالخير والأمان والاستقرار للشعب السوري … الرئيس الأسد ونظيره المصري يتبادلان التهاني بحلول شهر رمضان المبارك

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