أسرار الصحف ليوم الأربعاء 13 آذار 2024

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

يقول خبير في الإعلام الحربي إن رصد ما تنشره قناة العربية – الحدث بعد الغارات الإسرائيلية على لبنان وفي كل مرّة يجري نشر معلومات بصيغة مصادر الحدث تكون الغارات فاشلة بإصابة أهداف للمقاومة. وما تقوله ما يُسمّى بمصادر الحدث فور تنفيذ الغارة يبدو أنه المعلومات الاستخبارية التي نفذت الغارة على أساسها، مشيراً الى مثال أن غارة بعلبك الأخيرة التي استهدفت مدنيين قدّمتها «مصادر الحدث» أنها استهداف مبنى يستخدم حزب الله الطابقين الثاني والثالث فيه. «وقال الخبير» هذا عادة هو التوصيف الذي يرد في التقارير الاستخبارية. ويقول الخبير إن هذا ربما يكون على الأرجح أن مخبرين لبنانيين يزوّدون المخابرات الإسرائيلية بالمعلومات ولهم صفات سياسية أو إعلامية جعلتهم «مصادر الحدث».

خفايا

يسجل مراقبون عسكريون حجم الأكاذيب الإسرائيلية في بيانات توصيف الاعتداءات على لبنان ويتبيّن لدى التدقيق في البيانات التي تتحدّث عن استهداف بنى تحتية لحزب الله أن أقل من نصف هذه البيانات قريب من الواقع لجهة استهداف مواقع تخصّ المقاومة وأن أكثر من نصف البيانات كاذب وأن الأهداف في البيانات الكاذبة عبارة عن نصفين نصفها مجرد أبنية فارغة أو أماكن مفتوحة أو نصفها الآخر عبارة عن استهداف المدنيين ومواقع مدنيّة. ويعتقد المراقبون أن هذا يدلّ على أحد أمرين، إما على سعي جيش الاحتلال إلى تفادي التصعيد الفعلي والحرص على مظاهر التصعيد إعلامياً أو على فشل استخباري كبير وتعبير عن عمى معلوماتي ونجاح استهدافات المقاومة لأعمدة الاستعلام في تحقيق أهدافها.

اللواء: أسرار

لغز

أعرض الموفد الأميركي للطاقة، والوسيط في المواجهة الحدودية عند لقاء أي شخصية من تيار معروف، واكتفى بالاجتماع مع الوزير المختص فقط!



غمز

ما يزال «تكتل» برز الى الضوء مؤخراً ينتظر جواباً حزبياً، مع العلم أن أحد نواب التكتل، لا يرى مبرراً لهذا الانتظار..



همس

أدرجت جهات معنية الإحاطة البالغة السرية لموفد مرجع رفيع إلى بلد مهتم بالوضع اللبناني الى تعثُّر في الخارطة التي كانت موضع بحث!

نداء الوطن: خفايا

تبيّن أنّ جولة سفراء اللجنة الخماسية على القوى اللبنانية لا تزال فكرة على الورق، وإن حصلت فهي ستتم بعد الأعياد، بسبب وجود بعض السفراء خارج البلاد، كما تبيّن أنّ اللجنة لن تلتقي أياً من المرشحين الرئاسيين، وقد يتمّ الاستعاضة عنهم بمقربين منهم.

يتردد أنّ وزيراً سابقاً، يتحدر من عالم الأعمال، يجري اتصالات مع تجار سوريين للإستثمار بالعمل في لبنان بعد تشريع هذا الاستثمار انطلاقاً من معاهدة الأخوة والتعاون الموقعة مع سوريا.

يهاجم نائب مستقل مبادرة كتلة وسطية على اعتبار أنّه يمثل طائفته ويجب زيارته أسوة بزملائه من نواب الطائفة ولأنّه يعتبر أنّه كان أول من بادر في المشاورات الرئاسية ويجب الوقوف عند رأيه.