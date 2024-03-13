الأنباء الكويتية: كلام بارز قاله بري لمحطة «أو تي في»

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الأنباء الكويتية: برز ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري لمحطة «أو تي في» الناطقة بلسان «التيار الوطني الحر» ان «الاتصال الذي تلقاه من لودريان كان جيدا» وانه أبلغ إلى الوسيط الفرنسي ان هناك مبادرة لـ «تكتل الاعتدال» تحظى بدعمه ودعم «الخماسية» وعندما «يستجد جديد نعود للتهاتف».

وعما إذا كانت مبادرة «الاعتدال» انتهت، قال بري «بالعكس، بعدها بعز شبابا»، مشيرا إلى أنه أكد للتكتل في زيارته الأخيرة لعين التينة استعداده للمساعدة والتسهيل، مكررا التأكيد ان كل شيء مرتبط بوقف العدوان على غزة، كاشفا عن نقاط عدة يمكن الاتفاق عليها في ما خص القرار 1701.