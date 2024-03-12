هذا ما قررّه وزير التربية بشأن مدارس بعلبك…

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تابع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، اليوم الثلاثاء، الأوضاع الأمنية وتطوراتها في منطقة بعلبك، خصوصا بعد القصف الإسرائيلي على المنطقة، والخشية من تأثر القطاع التربوي نتيجة لهذه التطورات.

وكلف الحلبي مديري المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة، مراقبة الأوضاع والتواصل مع رؤساء المناطق التربوية ومع المديريات المعنية في الوزارة لجهة اتخاذ القرار باستمرار التعليم أو إقفال المؤسسات التربوية في المناطق المعرضة للقصف، حرصا على سلامة التلامذة والطلاب والمعلمين والأهل.

كما اتّخذت إدارات بعض المدارس الخاصة في البقاع الأوسط قرار إقفال أبوابها غداً الأربعاء في ١٣/٣/٢٠٢٤، نظرًا للأوضاع غير المستقرة، كما جاء في بياناتها.