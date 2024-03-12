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قوى الامن: كشف ملابسات جريمة قتل شاب في الدكوانة وتوقيف القاتل

12
MARCH
2024
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "بتاريخ 29-2-2024، عُثِرَ على جثة شخص من التابعية الهندية معروف، في محلة الدكوانة، باسم "جيسي" مجهول باقي الهوية، وذلك بعد سقوطه من الطابق الرابع، وقد تم تداول أخبار تفيد بأنه أقدم على الانتحار بالسقوط من شقته.
 
على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية في محيط المكان، للاشتباه بحصول جريمة قتل. 
 
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات وفي خلال ساعات معدودة، اشتبهت الشعبة بضلوع شخص بجريمة قتل "جيسي" وهو مواطنه س. ك. (من مواليد عام 1975).
 
على الفور وبالتاريخ ذاته، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف المشتبه فيه في محلة الدكوانة، وكانت آثار كدمات ظاهرةً على وجهه.
 
بالتحقيق معه، أنكر في بادئ الأمر تورطه بجريمة القتل، وبعد مواجهته بالأدلة التي تُثبت تورطه، عاد واعترف بتنفيذه الجريمة وذلك على خلفية قيام المجني عليه بالتعرض لصديقته والتحرش بها، فحصل شجار بينهما تطور إلى عراك وتضارب، عندها أقدم على دفعه من شرفة المنزل في الطابق الرابع.
 
أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص". 

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