سويسرا تحاكم عم الرئيس السوري...بتهمة إرتكاب جرائم ضد الإنسانيةّ!

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أعلن مكتب المدعي العام السويسري اليوم الثلاثاء أنه سيقدم رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، للمحاكمة بتهمة إرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تعود إلى الفترة التي كان فيها قائدًا عسكريًا في عام 1982.

وقال المكتب في بيان إن “رفعت الأسد (86 عامًا) متهم بإصدار أوامر بارتكاب جرائم قتل وتعذيب ومعاملة قاسية وإعتقالات غير قانونية في شباط 1982 عندما كان مسؤولًا عن القوات في مدينة حماة في غرب سوريا.

وكان رفعت الأسد، الذي يصفه منتقدوه بلقب “جزار حماة” بسبب قمعه لانتفاضة في المدينة السورية، يقود القوات المتهمة بقتل الآلاف لقمع إنتفاضة إسلامية.