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جيش الاحتلال الاسرائيلي يزعم مهاجمة حوالي 4500 هدف تابع للحزب...!

12
MARCH
2024
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كتب المتحدّث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي، اليوم الثلاثاء، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "على مدار الأشهر الخمسة الأخيرة: مهاجمة حوالي 4500 هدف تابع لحزب الله، قتل ما يزيد عن 300 عنصر تابع له، إصابة أكثر من 750 عنصر".

وأضاف، "على مدار الأشهر الخمسة الأخيرة هاجمت قوات جيش الدفاع بقيادة مركز النيران التابع لقيادة المنطقة الشمالية وسلاح الجو أكثر من 1200 هدف جوًا وأكثر من 3100 هدف برًا والتي تتبع لحزب الله على الأراضي اللبنانية والسورية".

وتابع، "من بين الأهداف التي تمت مهاجمتها: مستودعات وسائل قتالية، ومبانٍ عسكرية كانت مخصصة لنشاطات حزب الله الهجومية، ومقرات قيادة عملياتية تواجد فيها مخربون".


ولفت ادرعي الى انه "منذ نشوب الحرب قتلنا أكثر من 300 عنصر بينما أصبنا ما يزيد عن 750 عنصر بجروح منهم 5 قادة كبار كما وتمت مهاجمة العشرات من خلايا العناصر التي وجهت أو أطلقت الصواريخ المضادة للدروع والقذائف الصاروخية باتجاه المواقع".

وأردف، "الهجمات المكثفة في المنطقة الشمالية تمس بقدرات حزب الله الجوية والبرية وكذلك كبار قادته. جيش الدفاع يعمل باستمرار على زحزحة قوات حزب الله ومنظوماته عن منطقة جنوب لبنان وقد شن غارات ملموسة على هذه المنطقة".

وختم، "جيش الدفاع ملتزم بمواصلة العمل على خلق واقع أمني جيد ومستقر".

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