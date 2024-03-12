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فادي بربر في احتفال تكريم المعلّمين: الضّمان الصّحي للمعلم خطوة أولى في إنصاف دوره الرّسوليّ

12
MARCH
2024
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ببركة سيادة المتروبوليت باسيليوس منصور الجزيل الاحترام، وبدعوة من رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنيّة الأرثوذكسيّة في رحبة الأستاذ فادي بربر، وبحضور كاهن بلدة رحبة قدس الأب أرسانيوس موسى، سعادة النّائب السّابق تضال طعمة مدير المدرسة الوطنيّة الأرثوذكسيّة في الشّيخطابا، الأستاذ رياض موسى مدير المعهد الأرثوذكسيّ العالي، الأستاذ جورج رزق مدير مدرسة رحبة، أقيم غداء تكريميّ للمعلّمين، دعا فيه الأستاذ فادي برب إلى إنصاف المعلّمين وتامين ما يستحقونه للعيش الكريم.
بداية تحدّث الأستاذ جورج رزق مرحبا بممثّلي الأسرة التّربويّة الأرثوذكسيّة في أبرشيّة عكّار، التّي تعمل بتوجيه ورعاية سيادة المتروبوليت باسيليوس منصور الجزيل الاحترام.
وأكّد رزف على أهميّة التّكامل في الرّسالة التّربويّة، شاكرا للأستاذ فادي بربر دعوته، ودوره في دعم مدرسة رحبة، التّي تؤكّد حضورها التنمويّ ببصمة تربويّة طموحة في الواقع الرحباوي وكلّ منطقة الجومة، بهمّة معلّمين مميّزين، معايدا إيّاهم وشادا على يدهم، فهم الأساس في استمرار الوثبة الطّموحة للمدرسة بدعم الأستاذ فادي بربر.
وقال الأستاذ فادي بربر في كلمة أنّ المعلّم أساس بناء المستقبل، وأمل الوطن معقود على ما يزرعه. وأكّد على ضرورة إنصافه من خلاله إقرار سلسلة رتب ورواتب ثابتة وواضحة، وكذلك من خلال تحريك ملفّ الرّعاية الصّحيّة والضّمان الاجتماعيّ.
وأضاف بربر: المعلم حاجة للوطن وللقيم الجميلة، ونحن نعتز ونفتخر بالمعلم الّذي يبني الأجيال. أنا إلى جانب مدرستنا في رحبة، لأنني مؤمن ببناء الإنسان، ثقتي كبيرة بكم.
اليوم عيد المعلّم، وفي العيد نفرح، فافرحوا بإنجازاتكم وهي كثيرة، ولنعمل كي نبني مؤسّسة، أنا أريد المدرسة مؤسّسة بكلّ ما لكلمة مؤسّسة من معنى. مرّت ظروف صعبة، الانهيار الاقتصاديّ، وكورونا، وهذه الأمور عرقلت الكثير. أنا باق إلى جانب المدرسة ويجب أن نعمل كي نجعلها مؤسّسة مثمرة وهذا ممكن جدّا بهكذا فريق عمل. تعاونوا تشاركوا وابقوا صادقين مع بعضكم وسوف تنجحون حتما. وكلّ عيد وأنتم بألف خير.

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