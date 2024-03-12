القاضية عون ادعت على هذا المحامي السابق بتهمة عرقلة التحقيقات "بطريقة غير مألوفة"!

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ادعت النائب العام الاستئنافي لجبل لبنان القاضية غادة عون على المحامي السابق رامي عليق، وفي الادعاء جاء ما يلي:

حضرة القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا بعد الاطلاع على المحضر المنظم من حضرة القاضي التحقيق الأولي في جبل لبنان نقولا منصور بتاريخ 29/2 /2024 فاننا ندعي بحق السيد رامي عليق المحامي السابق لاقدامه على عرقلة سير التحقيق في احدى الدعاوى العالقة أمام قاضي التحقيق الأول بطريقة غير مألوفة عن طريق تنظيم حملة اعلامية من قبل المحامي السابق رامي عليق وفريقه فور طردهم من الجلسة المنعقدة في 29/2 /2024 والتي أقدموا عليها على تناول الدعوى التي لا تزال قيد النظر والتعرض للقضاء والجرم المنصوص عليه في المادة 386 عقوبات فقرة 2 و 3 .



