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الحرارة فوق معدلاتها غدًا بـ4 درجات!

12
MARCH
2024
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع استمرار درجات الحرارة في الارتفاع، حيث تتخطى معدلاتها بحدود ال4 درجات، وتبقى الرطوبة منخفضة نهارا، تنشط الرياح في المناطق الجنوبية مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، تؤدي إلى ارتفاع تدريجي وملموس في درجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات وتبلغ ذروتها يوم الأربعاء، ثم تعود للانخفاض اعتبارا من يوم الخميس، مما يؤدي إلى بعض التقلبات في الطقس اعتبارا من ليل الخميس/الجمعة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آذار في بيروت بين 13 و 22 درجة، طرابلس بين 11 و 20 درجة وفي زحلة بين 6 و 17 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: صاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة، بخاصة فوق الجبال وفي الداخل حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح أحيانا اعتبارا من بعد الظهر في المناطق الجنوبية.

الثلاثاء: صاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي وملموس في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة، تنشط الرياح في المناطق الجنوبية، حيث تصل سرعتها لحدود 50 كلم/س.

الأربعاء: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع استمرار درجات الحرارة في الارتفاع، حيث تتخطى معدلاتها بحدود ال4 درجات، وتبقى الرطوبة منخفضة نهارا، تنشط الرياح في المناطق الجنوبية مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.

الخميس: غائم جزئيا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة، والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة فيتكون الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم ليلا مع احتمال أمطار خفيفة في المناطق الشمالية.

-الحرارة على الساحل من 8 الى 20 درجة، فوق الجبال من 5 الى 18 درجة، في الداخل من 4 الى 18 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 15 و35 كم/س .

-الانقشاع: جيد إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 60%.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:19 درجة.

-الضغط الجوي: 768 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5,53

-ساعة غروب الشمس:17,43

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