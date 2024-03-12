تحذير جديد للبنان: الوقت يضيق.. وتطورات خطيرة محتملة!

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كشفت معلومات موثوقة لـ"الجمهورية" عن اشارات دولية تتوالى في اتجاه لبنان، تنطوي على مخاوف من تطورات خطيرة محتملة على هذه الجبهة، وتحذّر من أنّ الوقت يضيق على الصعيد الأمني، وتدعو الى الانخراط السريع في حل سياسي يجنّب المنطقة مخاطر الحرب والمواجهة الواسعة.

وبحسب المعلومات، فإنّ تلك المخاوف متأتية من أنّ احتمالات بلوغ الهدنة في قطاع غزة تتضاءل، ما قد يجعل الامور تتدحرج في اي لحظة الى مستويات تصعيدية خطيرة، ما يوجب على لبنان أن ينأى بنفسه عن دائرتها.

ويبرز في هذا السياق ما نقله ديبلوماسيون اوروبيون من مخاوف من انّ اسرائيل بدأت تحضّر لمواجهات شاملة، وتمهّد لتهديدات متتالية عبر مستوياتها السياسية والأمنية، وبمناورات عسكرية وميدانية يجريها الجيش الاسرائيلي تحاكي حرباً واسعة.