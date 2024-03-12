أربع غارات متتالية... ليلة دامية في بعلبك!

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ليلة دامية شهدتها منطقة بعلبك، بعدما استهدفها عدوان إسرائيلي جديد من خلال 4 غارات متتالية أدت إلى سقوط عدد من الضحايا. ويأتي هذا الاعتداء ليؤكد مرة جديدة النوايا الإسرائيلية الخبيثة بتوسيع دائرة الحرب، ما يستدعي استنفاراً وطنياً أوسع تحسباً لأي تطور ميداني غير محسوب.

هذا وكان قد حلّ شهر رمضان بيومه الأول على الشعب الفلسطيني، وتحديداً أهالي قطاع غزة، وغالبيتهم باتوا في الشتات نازحين لا يعرفون أي مصير بانتظارهم. في حين تراجع الحديث عن الهدنة التي كانت متوقعة قبل حلول الشهر الفضيل، إلا ان كل المساعي والمفاوضات لم تثمر حتى الساعة.