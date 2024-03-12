الطيران الحربي يخرق جدار الصوت.. ورشقة صاروخية باتجاه مواقع العدو صباحا!

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خرق الطيران الحربي المعادي صباحا، جدار الصوت اكثر من مرة في سماء الجنوب.





كما حلق الطيران الاستطلاعي المعادي صباحا، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى مشارف مدينة صور، وأطلق ليلا القنابل الضوئية فوق قضاء صور والساحل البحري.

وكان الطيران الحربي أغار قرابة السابعة من مساء أمس، على بلدة الناقورة، مستهدفا منزلا غير مؤهول ما ادى الى تدميره تدميرا كاملا وإلحاق الاضرار بعدد كثير من المنازل المحيطة به واضرار مادية جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية وبخاصة شبكتي الكهرباء والمياه.

وبعد ذلك بدقائق، استهدف الطيران منزلا غير مأهول في بلدة عيتا الشعب في القطاع الاوسط، ما أدى إلى اضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات والمنازل المحيطة.

كما أطلقت رشقة صاروخية باتجاه مواقع العدو في تلال كفرشوبا والسماقة وزبدين.