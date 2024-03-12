الوطن السورية: بوحبيب: التعاون الدولي غير كاف لحل أزمة النزوح السوري في لبنان

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الوطن السورية: اكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد اللـه بوحبيب ضرورة تعاون المجتمع الدولي لحل مسألة اللاجئين السوريين مشدداً على أنه لا يمكن ترك الوضع على ما هو عليه لأن الجميع يتأثر بما يحدث في سورية، في حين تحدث الجيش اللبناني عن إنقاذ 20 سورياً أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية على متن مركب قبالة شاطئ طرابلس.

وبعد لقائه سفير تركيا لدى لبنان علي باريش أولوصوي، أكد بوحبيب انه «لا يمكن ترك الوضع في سورية على ما هو عليه لأن ذلك يضر بمصالح الجميع، وأن تعاون المجتمع الدولي لا يزال غير كافٍ لإيجاد حل لأزمة النزوح»، وقال من جهة ثانية إن «لبنان يبحث عن استقرار الحدود، والهدوء المستدام من خلال تطبيق متكامل للقرار 1701».



وفي الثالث والعشرين من كانون الثاني الماضي، اعتبر بوحبيب أن بقاء اللاجئين السوريين في لبنان «من دون حلول» يهدد أمن المنطقة واستقرارها، وأشار خلال محاضرة ألقاها في «مجلس العلاقات الخارجية» في نيويورك، إلى «طلب رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر النازحين في جنيف من المفوضية العليا للاجئين البدء ببرامج تجريبية لإعادة السوريين بصورة آمنة إلى قراهم، لأن بقاءهم من دون حلول في لبنان يهدد أمن المنطقة واستقرارها».



في سياق متصل، أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان أمس الإثنين، إنقاذ 20 سورياً من الغرق أثناء محاولة تهريبهم عبر البحر المتوسط بطريقة غير نظامية إلى خارج البلاد.